Правила акции
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Условия проведения акции «Фрибет 1 000 рублей»

1. Идентифицируй свой аккаунт на странице https://www.pari.ru/account/verification/super/

2. Внеси депозит на сумму от 1000 рублей в течение 3-х дней с момента регистрации

3. Заключи одно или несколько пари на общую сумму не менее 1000 рублей в течение 3-х дней с момента регистрации

4. После расчёта пари на общую сумму не менее 1000 рублей сформируй на странице https://www.pari.ru/account/clientSupport запрос с типом «Вопрос по идентификации» и отправь его в течение 3-х дней с момента регистрации. В запросе прикрепи «селфи» с разворотом паспорта и номером своего игрового счёта в PARI, написанном на бумажном носителе

5. Пройди проверку личности и получи фрибет 1000 рублей. Используй его в течение 14 дней с момента получения

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Условия проведения акции «Фрибет 1 000 рублей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – Организатор).

1.2. Адрес места нахождения Организатора: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43 к. 3, этаж 1 пом. II ком. 80.

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.

1.5. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.

1.6. «Фрибет» – сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции - с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года (GMT+3) включительно.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора – https://www.pari.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.

3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. В период проведения Акции (с 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года) потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

4.1.1. Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента регистрации.

4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет Фрибета в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (далее – «Фрибет») Участнику Акции

необходимо выполнить все условия настоящей Акции:

4.2.1. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 1000 рублей в течение 3 (трёх) дней с момента регистрации;

4.2.2. Заключить со своего аккаунта одно или более пари на общую сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей в течение 3 (трёх) дней с момента регистрации;

4.2.3. После выполнения условий пп. 4.2.1-4.2.2 сформировать на странице https://www.pari.ru/account/clientSupport запрос с типом «Вопрос по идентификации» и отправить его в течение 3-х (трёх) дней с момента регистрации. В отправленном запросе необходимо прикрепить фотографию с изображением:

  • лица владельца аккаунта;
  • разворота паспорта владельца аккаунта;
  • записью номера своего аккаунта зарегистрированного на Интернет-сайте Организатора, написанном на бумажном носителе. *Запись номера игрового аккаунта, разворот паспорта владельца аккаунта и изображение лица владельца аккаунта должны находиться на одном медиафайле, изображение должно быть чётким и разборчивым, а указанные элементы фотографии - не перекрывающими друг друга.

4.3. При выполнении пп.4.2.1.-4.2.3. и успешном прохождении идентификации личности, Участнику Акции будет начислен Фрибет 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов с момента отправки запроса, указанного в п.4.2.3 Правил.

4.4. Срок действия Фрибета – 14 (четырнадцать) дней с момента его получения.

4.5. В учёте общей суммы пари, описанных в п.4.2.2 не принимают участия:

4.5.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);

4.5.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;

4.5.3. пари, заключенные посредством размещения Фрибета;

4.5.4. пари, заключенные посредством размещения беспроигрышного пари;

4.5.5. не рассчитанные пари.

4.6. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.

4.7. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на игровой счет не осуществляется.

4.8. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с игрового счета Участника.

4.9. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.

4.10. В случае выигранного пари, заключенного, посредством Фрибет, Участник Акции имеет право совершить вывод денежных средств, выполнив все условия настоящей акции.

4.11. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции, а также предоставлении заведомо ложных сведений при прохождении идентификации, описанной в п.4.2.3. Правил. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

4.12. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.

4.13. Настоящая Акция несовместима с акциями, требующими активации промокода в процессе регистрации; при активации промокода в процессе регистрации Участнику предоставляется акция, которая соответствует активированному промокоду и в этом случае акция «Фрибет 1000 рублей» не предоставляется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице - https://www.pari.ru/pages/welcomebonus.

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.

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