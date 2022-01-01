1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9 июля
Зенит
vs
Спартак
9 июля
Зенит
vs
Спартак
Условия проведения акции «Фрибет 1 000 рублей»
1) Зарегистрируйся на странице https://www.pari.ru/account/registration с использованием промокода ПАРИ
2) Идентифицируй свой аккаунт на странице https://www.pari.ru/account/verification/super/
3) Внеси депозит на сумму от 1000 рублей до 31 декабря 2022 г.
4) Заключи одно или несколько пари на общую сумму не менее 1000 рублей до 31 декабря 2022 г.
5) После расчёта пари на общую сумму не менее 1000 рублей получи фрибет 1000 бонусных рублей.
6) Фрибет будет доступен для использования после прохождения проверки личности посредством «селфи».
7) Для прохождения проверки личности посредством «селфи» сформируй на странице https://www.pari.ru/account/clientSupport запрос с типом «Вопрос по идентификации» и отправь его до 31 декабря 2022 г. В запросе прикрепи «селфи» с разворотом паспорта и номером своего игрового счёта в PARI, написанном на бумажном носителе.
1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 109316, Россия, город
Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43 к. 3, этаж 1 пом. II ком. 80.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.pari.ru/pages/welcomepari.
1.5. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.
1.6. «Фрибет» – сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.
1.7. Настоящая Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.
2.1. Сроки проведения Акции - с 21 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/welcomepari.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора – https://www.pari.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4.1. В период проведения Акции (с 21 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года) потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.
4.1.1. При прохождении регистрации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, потенциальному участнику Акции необходимо ввести промокод PARI.
4.1.2. Воспользоваться предложением можно только 1 (один) раз в период проведения Акции.
4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет Фрибета в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (далее – «Фрибет») Участнику Акции необходимо выполнить все условия настоящей Акции:
4.2.1. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 1000 рублей до 31 декабря 2022 г.;
4.2.2. С момента выполнения условий, указанных в пп. 4.1-4.2.1, заключить со своего аккаунта одно или более пари на общую сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей до 31 декабря 2022 г.;
4.3. После выполнения условий пп. 4.2.1-4.2.2 Участнику Акции будет начислен Фрибет номиналом 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов с момента достижения общей суммы рассчитанных пари в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
4.4. Фрибет, полученный согласно условиям настоящей Акции, доступен для использования после прохождения идентификации личности посредством «селфи».
4.5. Для прохождения идентификации личности посредством «селфи» необходимо после выполнения условий пп. 4.2.1.-4.2.2. правил настоящей Акции сформировать на странице https://www.pari.ru/account/clientSupport запрос с типом «Вопрос по идентификации» и отправить его до 31 декабря 2022 г. В отправленном запросе необходимо прикрепить фотографию с изображением:
*Запись номера игрового счёта, разворот паспорта владельца аккаунта и изображение лица владельца аккаунта должны находиться на одном медиафайле, изображение должно быть чётким и разборчивым, а указанные элементы фотографии - не перекрывающими друг друга.
4.6. В случае успешного прохождения проверки личности посредством «селфи» Фрибет станет активным для использования участником Акции.
4.7. Срок действия Фрибета – 14 (четырнадцать) дней с момента его получения.
4.8. В учёте общей суммы пари, описанных в п.4.2.2 не принимают участия: 4.8.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);
4.8.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;
4.8.3. пари, заключенные посредством размещения фрибета;
4.8.4. пари, заключенные посредством размещения беспроигрышной ставки;
4.8.5. не рассчитанные пари.
4.9. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.
4.10. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на игровой счет не осуществляется.
4.11. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с игрового счета Участника.
4.12. Максимальная сумма Фрибета – 1000 (одна тысяча) бонусных рублей.
4.13. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.
4.14. В случае выигранного пари, заключенного, посредством Фрибет, Участник Акции имеет право совершить вывод денежных средств, выполнив все условия настоящей акции.
4.15. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции, а также предоставлении заведомо ложных сведений при прохождении идентификации, описанной в п.4.5 Правил. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
4.16. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице - https://www.pari.ru/pages/welcomepari.
5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
6.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.